SUCCESSOS
Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos
Els fets van passar divendres al barri de Cappont i la víctima va perdre la vida ahir a l’Arnau de Vilanova. L’agredit, de 65 anys, va patir un traumatisme toràcic i finalment va morir a l’UCI de l’hospital
Un veí de Lleida d’uns 65 anys va morir aquest dimecres al matí a l’hospital Arnau de Vilanova cinc dies després d’haver patit una agressió per part d’un home quan va sortir a passejar els seus gossos a Cappont, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir com van passar els fets i per identificar i localitzar l’autor de l’agressió i determinar possibles responsabilitats penals.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 7.00 hores de divendres passat dia 12 de setembre quan un veí del barri va treure les mascotes a passejar. Pel que sembla, al carrer Jaume II –que discorre paral·lel al riu– es va creuar amb un individu amb qui hauria tingut una discussió verbal. Per causes que no han transcendit, aquest últim li hauria donat una empenta que el va fer caure a terra. Es desconeix si li va clavar altres cops.
A conseqüència de l’agressió, l’home va resultar ferit amb un traumatisme toràcic. Concretament, va patir la fractura de cinc costelles que li van causar la perforació d’un pulmó. El veí de Cappont va ingressar a l’Arnau de Vilanova i el seu estat de salut va empitjorar a causa de complicacions amb la lesió. Finalment, ahir al matí va morir a l’UCI de l’hospital.
Després de conèixer-se la defunció, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per aclarir els fets. D’una banda, els investigadors hauran de determinar si la defunció és fruit de l’agressió soferta partint dels informes aportats per l’hospital i que es presumeixen com a claus.
Fase inicial
Paral·lelament, els agents han iniciat la identificació del sospitós i també proven de saber si hi va haver algun incident previ amb la víctima, si bé les indagacions es troben en una fase inicial. En aquest tipus de casos, és freqüent sol·licitar els enregistraments de càmeres de seguretat de la zona, ja que l’agressió va tenir lloc a la via pública, i es busquen testimonis directes.
Si es confirma que la defunció va ser una conseqüència de l’agressió soferta, tot apunta que s’obrirà la via penal contra la persona que suposadament va atacar l’home. En aquest punt hi ha diverses possibilitats, des de la imputació per un delicte d’homicidi fins a la imputació per un delicte d’homicidi per imprudència greu, segons van explicar fonts solvents.
Les claus
Què va passar? El veí de Cappont de 65 anys es va creuar amb un individu. Pel que sembla, hi va haver un incident verbal i aquest últim va donar una forta empenta a l’home, que va caure a terra. S’investiga si a més l’hauria colpejat.
Lesions. El ferit va patir un traumatisme toràcic. Va patir la fractura de cinc costelles i la perforació d’un pulmó.
Hospital. L’home va ingressar a l’hospital Arnau de Vilanova i el seu estat va anar empitjorat per complicacions amb les lesions, i va morir ahir al matí a l’UCI del centre.
Investigació. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i identificar i localitzar el presumpte autor de l’agressió. Responsabilitat penal z Els investigadors hauran de determinar la presumible responsabilitat penal.