Formació pionera per a guies de rius i barrancs de la Noguera Pallaresa
En faran una altra la primavera del 2026
El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha organitzat una formació pionera dirigida als guies de rius i barrancs de la Noguera Pallaresa. La formació es va iniciar dimarts passat amb una sessió teòrica impartida per experts, que va servir per contextualitzar la importància ecològica i cultural del riu. L’endemà, els guies van realitzar dos sortides de camp, una al mateix riu i una altra en un barranc, on van poder aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits i observar de primera mà les característiques singulars d’aquest entorn.
El programa ha permès als participants aprofundir en el reconeixement i la interpretació dels valors naturals i culturals de l’entorn on desenvolupen la seua activitat professional. A més, s’ha fet especial èmfasi en l’aplicació de bones pràctiques de sostenibilitat i en la importància de transmetre als clients i usuaris la necessitat de cuidar i preservar el territori on es realitzen les activitats aquàtiques i d’aventura.
Reconeixement
Aquest curs forma part d’una actuació prevista en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), així com del pla d’actuacions del Wild Rivers Site de l’alta Noguera Pallaresa, un projecte que busca potenciar un model turístic basat en el respecte a la naturalesa i la promoció de la conservació ambiental. Així mateix, ha comptat amb subvenció pública i serà valorada positivament per a les empreses de guies en el procés d’acreditació de l’esmentada CETS. Està prevista la realització d’un nou curs la primavera del 2026, per continuar ampliant la formació ambiental específica dins del sector.