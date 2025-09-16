Memòria del patrimoni
L’Associació País de Terra Roia impulsa el projecte ‘Refent vides, teixint comunitat’, amb veïns de Josa i Tuixent per conèixer la vida del segle passat. Recuperen tretze històries personals i els seus records serviran per reconstruir alguns racons, fonts o camins locals
Quina vida es vivia el segle passat al municipi de Josa i Tuixent i quins elements patrimonials han quedat en l’oblit? Identificar camins, fonts, racons amb molt significat, que avui dia estan a punt de desaparèixer i que han estat importants en la història dels veïns i veïnes d’edat més avançada de la vall. I una vegada identificats, recuperar i senyalitzar-ne algun.
A nivell pragmàtic, aquest és un dels aspectes més palpables i visibles del projecte Refent vides, teixint comunitat, que impulsa l’Associació País de Terra Roia al municipi de Josa i Tuixet i que està subvencionat per l’Obra Social La Caixa. La iniciativa busca la recuperació de camins i patrimoni cultural “per enfortir la comunitat del poble”, tal com explica Gemma Cots, de l’Associació País de Terra Roia i responsable del projecte. “No pretenem recuperar només camins, sinó també la memòria oral, la part més etnogràfica, donant llum a les històries i vivències que han tingut lloc en aquests racons.” “Els protagonistes són les persones grans, els que ens poden aportar el coneixement i la manera de viure del segle passat”, insisteix.
El projecte va començar a l’estiu, quan responsables de l’entitat van portar a terme entrevistes per conèixer la història de tretze veïns i veïnes dels pobles de Josa i de Tuixent, que a més d’explicar les seues vivències, van aportar fotografies antigues i records dels seus anys viscuts a la vall. Segons Cots, l’entitat està ara treballant a extreure el contingut més interessant de cada una d’aquestes històries de vida i a identificar els dos elements patrimonials a recuperar. Posteriorment l’associació organitzarà una acció conjunta amb l’ajuntament i els veïns de la vall per recuperar, en el marc de dos jornades de treball comunitàries i intergeneracionals, obertes també a voluntaris, un element patrimonial (que podria ser un camí), en cadascuna de les dos poblacions. Està previst que en aquestes jornades també hi participin col·lectius de diversitat funcional de la comarca de l’Alt Urgell.
Del projecte destaca també l’organització d’una exposició per homenatjar la gent gran i donar a conèixer a veïns i famílies les vivències plasmades en les entrevistes. Preparen una activitat conjunta entre alumnes i famílies de l’Escola de Tuixent i la gent gran del poble per “promoure relacions significatives i potenciar el sentiment de pertinença a un territori viu”, tal com explica Cots. També es difondran, amb una exposició, els coneixements extrets de les entrevistes amb els veïns per explicar la vida que es vivia el segle passat en aquest municipi, i es crearan dos itineraris que recorreran els elements recuperats.