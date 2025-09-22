OBRES
Avui col·loquen la primera pedra de l’edifici d’Inefc Pirineus de la Seu
Dia històric després d’acabar la primera promoció d’aquests estudis universitaris en un centre provisional. Enterraran una càpsula del temps amb un SEGRE
La capital de l’Alt Urgell viu avui un dia històric amb la col·locació de la primera pedra del nou edifici que acollirà els estudis universitaris d’Inefc Pirineus, que estarà situat en una parcel·la municipal de l’Horta del Valira de la Seu. L’acte comptarà amb la presència del conseller d’Esports, Berni Álvarez; el president de la Diputació, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; el director d’Inefc de Catalunya, Eduard Inglés, i la directora d’Inefc Pirineus, Sílvia Puigarnau, entre altres autoritats.
El nou edifici suposarà un punt i a part per a Inefc Pirineus, el tercer campus de la institució, nascut el 2021 com el primer centre universitari especialitzat en esports en el medi natural. Amb aules, laboratoris, espais esportius i zones de treball, les noves instal·lacions consolidaran el centre com un referent estatal i internacional en la formació i la investigació en aquest àmbit.
Inefc Pirineus s’afegeix al Grau universitari en Infermeria del Pirineu que impulsa la UdL i que s’imparteix a Tremp des d’aquest curs acadèmic. La primera promoció compta amb 20 places i ofereix pràctiques clíniques als centres assistencials de l’Alt Pirineu i Aran, entre els quals també hi ha el Sant Hospital de la Seu.
Programa
L’acte d’avui començarà amb la benvinguda de les autoritats per part de la corporació municipal, a l’edifici de l’ajuntament, i després es desplaçarà la comitiva al terreny on s’aixecarà l’equipament universitari (número 1 i 3 del passeig Horta del Valira).
Durant l’acte es projectarà un vídeo amb imatges del futur edifici i els arquitectes presentaran les característiques principals de la construcció, que serà sostenible i quedarà integrada amb l’entorn, inspirada en el perfil de la serra del Cadí.
Les autoritats introduiran diversos elements en una càpsula del temps, entre els quals una edició del SEGRE d’avui, i, posteriorment, es procedirà a la col·locació simbòlica de la primera pedra amb la participació de totes les autoritats.