TRÀNSIT
Accidents a Mollerussa, Agramunt i Ponts
La conductora d’un turisme i un ciclista van resultar ferits de caràcter lleu a les 14.29 hores d’ahir en un accident a l’LV-3321 a Mollerussa, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van activar dos dotacions. Al lloc també van acudir els Mossos i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Ambdós van ser evacuats al CAP de la capital del Pla d’Urgell. Un minut després, a les 14.30 hores, es va registrar un sinistre a la carretera LV-3025 entre Agramunt i Preixens. Un cotxe va tenir una aparatosa sortida de la via. El conductor va resultar ferit de diversa consideració i, després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Posteriorment, a les 14.50 hores una persona va ser atropellada al carrer Diputació de Ponts. El vianant va ser evacuat en ambulància a l’Arnau.