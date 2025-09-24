TRIBUNALS
Acusat d’abusar d’una menor que li va tornar el gat a Balaguer
La noia, de 15 anys, va alertar els seus familiars immediatament i va ser arrestat pels Mossos. El veí, per a qui demanen cinc anys de presó, ho nega
Un veí de Balaguer s’enfronta a una petició de fins a cinc anys de presó per una suposada agressió sexual a una nena de 15 anys el 21 agost del 2021. Els presumptes abusos haurien tingut lloc quan la menor va acudir al domicili de l’acusat per tornar-li el seu gat, que rondava per les taules de la terrassa del bar que la seua mare regentava a la plaça Mercadal.
El primer a declarar va ser el processat, que va negar que fes tocaments a la menor i que l’obligués a entrar al seu pis. Va afegir que la noia li va portar el gat, el va agafar, li va donar les gràcies i va tancar la porta. Posteriorment, el tribunal va escoltar la declaració que va fer la menor en fase d’instrucció. La noia va explicar que va veure el felí al bar i, com que era dia de mercat setmanal, hi havia molts clients, sabia que era de la família d’una companya d’institut i va anar a tornar-lo, com ja havia fet altres vegades. Així, va relatar que a l’obrir-li la porta i entregar-li el gat, “em va agafar de la mà i la va posar als seus genitals, després em va agafar i em va besar. Va intentar que entrés a casa, però el vaig empènyer i me’n vaig anar”. La noia va baixar a la plaça, on poc després la va veure un dels seus oncles, a qui va explicar el que li havia ocorregut. El familiar va pujar a demanar explicacions a l’home, segons va explicar ahir a la vista oral. “Em va dir que només volia donar-li afecte. Fins i tot va arribar a atansar la seua cara a la meua per besar-me com va dir que havia fet amb la meua neboda.” Ho va corroborar la seua parella, que també hi era. Van trucar als Mossos d’Esquadra, que van acudir al lloc. Els agents van afirmar que van veure la jove “afectada i angoixada” i que, d’entrada, l’acusat els va mentir, perquè els va dir que havia estat ell qui havia baixat a recollir el gat. Per la seua part, els psicòlegs de Justícia donen credibilitat al relat de la denunciant. La Fiscalia va mantenir la petició de 5 anys de presó per agressió sexual i l’expulsió de l’Estat quan compleixi dos terceres parts de la pena. També va demanar cinc anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament durant el mateix període i una indemnització de 3.000 euros. Per la seua banda, la defensa va sol·licitar l’absolució per greus contradiccions en el relat de la denunciant.