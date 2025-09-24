Arranquen les aules universitàries amb una xarrada de Sor Lucía Caram
Les aules d’extensió universitària de Miralcamp van inaugurar ahir el curs amb una freqüentada xarrada de Sor Lucía Caram. La religiosa va parlar sobre la solidaritat en el context actual, marcat per les guerres, els conflictes i un augment de l’individualisme.
Segons Caram, “cal obrir els ulls i preguntar què podem fer per humanitzar la humanitat”. Així, va convidar els assistents a posar en pràctica petites accions en el seu entorn immediat.