Brigada municipal i voluntaris recuperen el mur de Cal Sant
El mur que envolta Cal Sant, situat a la intersecció entre la plaça del Dr. Segarra i l’avinguda Primer de Maig, llueix un aspecte renovat després de les tasques de millora realitzades aquest estiu. La brigada municipal va portar a terme treballs de sanejament, va reparar desperfectes i va retirar l’heura que deteriorava constantment la paret. Posteriorment, els joves participants en el camp de treball d’Ivars d’Urgell van dedicar una jornada a pintar-la, completant així la intervenció.
Aquesta actuació contribueix a millorar l’emblemàtic edifici de Cal Sant, convertit en equipament municipal des de l’any 2023.