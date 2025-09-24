SEGRE

Brigada municipal i voluntaris recuperen el mur de Cal Sant

Els treballs de millora portats a terme durant l’estiu. - A.IVARS D’URGELL

Joan Gómez

El mur que envolta Cal Sant, situat a la intersecció entre la plaça del Dr. Segarra i l’avinguda Primer de Maig, llueix un aspecte renovat després de les tasques de millora realitzades aquest estiu. La brigada municipal va portar a terme treballs de sanejament, va reparar desperfectes i va retirar l’heura que deteriorava constantment la paret. Posteriorment, els joves participants en el camp de treball d’Ivars d’Urgell van dedicar una jornada a pintar-la, completant així la intervenció.

Aquesta actuació contribueix a millorar l’emblemàtic edifici de Cal Sant, convertit en equipament municipal des de l’any 2023.

