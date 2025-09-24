Denuncien falta de metges per atendre la tercera edat
El consell demanarà al Govern solucions ja per assegurar la qualitat de vida a la comarca. Crítiques al dèficit de transport i als projectes de biogàs
El president del consell del Pla, Carles Palau, va denunciar ahir la falta de resposta per part de la Generalitat a les necessitats de la comarca, que compta amb una població envellida, dèficit de metges i un transport públic insuficient. Per aquesta raó, va assegurar que elevaran les demandes al president, Salvador Illa. Respecte a la falta de metges, Palau va recordar que a la vegueria de Ponent es jubilen 17 professionals mentre que només en surten 6 de nous, la qual cosa deixa “un dèficit de 12 metges, i això va a més”. Palau va reclamar que es cobreixin totes les places vacants i va demanar un pla de xoc per augmentar la formació de nous professionals.
També va subratllar que la situació és especialment greu als pobles petits, on “hi ha localitats que només tenen metge dos dies per setmana” i que, si sorgeix una urgència la resta de dies, el transport públic és tan limitat que molts veïns grans no poden desplaçar-se amb facilitat.
Així, Palau va recordar que l’Estatut del Municipi Rural aprovat pel Parlament preveu un model de cooperació entre el Govern i les administracions locals i va insistir que “el que demanem és treballar conjuntament, no per millorar, sinó per poder mantenir la qualitat de vida que teníem fins ara”.
El president va expressar així mateix preocupació per la proliferació de projectes de plantes de biogàs. “No estem en contra de gestionar els purins, però les plantes han d’estar dimensionades per al que produeix el territori. No pot ser que vinguin projectes per tractar centenars de milers de tones que no generem aquí”, va afirmar. A més, va recordar que algunes d’aquestes instal·lacions poden acabar convertint-se en incineradores. Així, va reclamar que la Generalitat marqui criteris clars per a la seua ubicació i capacitat.
D’altra banda, Palau va denunciar també les carències en transport escolar a la comarca. Va explicar que hi ha alumnes d’estudis postobligatoris que no tenen fàcil l’accés a instituts com el de Mollerussa, mentre que “altres que venen de fora de la comarca sí que disposen de transport públic directe”. Aquesta situació és “injusta” i agreuja la desigualtat d’oportunitats educatives per als joves del Pla. Així mateix, va reiterar la necessitat d’implantar menjadors escolars gratuïts i universals.