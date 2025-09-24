POLÈMICA
El Govern central afirma que els braçalets antiagressors funcionen
Ana Redondo: “Salven vides cada dia”
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va insistir ahir que “s’han superat totes les dificultats” que s’han detectat amb la gestió dels braçalets de control telemàtic d’agressors masclistes i que “tot funciona”. Redondo va incidir que cap víctima no ha estat assassinada portant aquest sistema de protecció i que aquest és el resultat que s’ha de valorar. “És un sistema que funciona, que salva vides cadea dia i que a més està connectat amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i cada vegada són més jutges els que confien en aquest sistema”, va asseverar. Segons el seu parer, és significatiu que el 2018 hi hagués 1.800 braçalets instal·lats i actualment siguin més de 4.500. En aquest sentit, la portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va recolzar la gestió de Redondo, i va insistir que “funciona” i és “segur”. Després de la reunió del Consell de Ministres, va denunciar amb “rotunditat” la “postura indecent del PP” al llançar falòrnies i “jugar amb la por de dones vulnerables”. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar la “negligència culpable” del Govern espanyol amb les dones maltractades després de “les gravíssimes fallades” en els braçalets telemàtics i ha criticat que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, continuï guardant silenci davant del que ha ocorregut amb aquests dispositius. D’altra banda, la presidenta de l’Observatori contra la Violència de Gènere i vocal del Consell General del Poder Judicial, Esther Erice, va revelar que, al rebre “queixes” de jutges a finals del 2024 i principis del 2025 sobre “disfuncions” als braçalets antimaltractament, van obrir un debat amb els jutges sobre la utilitat d’aquests dispositius i presentaran les conclusions a la reunió del Ple de l’Observatori, que se celebrarà a l’octubre.