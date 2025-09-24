L’Alzina del Quelàs, un monument de 600 anys
Llueix la placa que l’identifica com a Arbre Monumental per la declaració de la Generalitat. Preparen un acte de celebració
El departament de Territori de la Generalitat va declarar oficialment l’Alzina del Quelàs de Miralcamp com a Arbre Monumental de Catalunya en una resolució del passat 8 de març. Aquest reconeixement, que es fa públic després d’anys de tràmits i sol·licituds per part del municipi, col·loca aquest exemplar entre els més valuosos del patrimoni natural del país. Tècnics del Govern van col·locar una placa identificativa la setmana passada. Feien visible així la inscripció al Catàleg d’Àrbres Monumentals, que garanteix que la seua conservació comptarà a partir d’ara amb una protecció legal específica.
L’Alzina del Quelàs és un dels exemplars més singulars de la comarca del Pla d’Urgell. S’estima que té al voltant de sis segles de vida, la qual cosa la converteix en un testimoni silenciós de l’evolució de Miralcamp i de tota la plana. El tronc arriba als 4,6 metres de perímetre, l’altura s’acosta als 20 metres i la copa, de 24 metres de diàmetre, ofereix una ombra imponent.
Situada en un petit promontori a prop de la font del Tord, l’alzina domina visualment el paisatge i s’ha convertit en un punt de referència per a veïns, excursionistes i amants de la naturalesa. Des del seu emplaçament es poden contemplar les transformacions agrícoles que ha viscut la comarca des de la construcció del Canal d’Urgell al segle XIX fins a l’actualitat.
L’arbre ha estat objecte en els últims anys de diverses actuacions de manteniment, com tractaments fitosanitaris per combatre plagues de panerola o podes selectives per garantir-ne l’estabilitat. Aquestes intervencions han permès frenar el seu deteriorament i assegurar que continuï en bon estat de salut.
Per la seua banda, l’ajuntament de Miralcamp ha anunciat que treballa en l’organització d’un acte públic per commemorar la declaració d’Arbre Monumental. Així, la celebració vol ser un reconeixement col·lectiu al valor històric, ecològic i sentimental de l’Alzina del Quelàs.