L'avaria d'un tren amb 60 passatgers entre les Borges Blanques i Lleida afecta la circulació de l'R14
El vehicle afectat serà remolcat
L'avaria d'un tren, amb 60 passatgers al seu interior, entre les Borges Blanques i Lleida afecta la circulació de l'R14, segons han informat Protecció Civil i Renfe. El tren ha quedat avariat cap a les deu del matí a un quilòmetre de l'estació de la Floresta. Un altre tren el remolcarà.
Aquesta incidència només afecta l'R14 i, de moment, només el tren avariat, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.