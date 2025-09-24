Nous clubs de lectura, un amb Acudam i un altre de còmics per a adults
La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa tindrà aquest curs un total de cinc clubs de lectura, dels quals dos són nous. El primer és el de còmics “pocavergonya” per a adults, proposta conduïda pel dibuixant i autor de còmics Josep Salvia, que s’estrenarà el 20 d’octubre. Aquest club oferirà una trobada mensual per endinsar-se en el món del còmic alternatiu, descarat i irreverent, dirigit tant a lectors curiosos com a incondicionals del gènere.
L’altra gran novetat és el club de lectura fàcil impulsat per Acudam, pensat inicialment per a persones amb discapacitat, però que a partir del gener obrirà les portes també a persones immigrants i gent gran. Gemma Anguera, tècnica d’Acudam i conductora del club, va explicar que es busca donar un enfocament no només pedagògic sinó també social i comunitari, reivindicant així el dret universal a la cultura. L’ampliació de clubs reflecteix l’aposta de l’equipament per arribar a nous públics i facilitar l’accés a la lectura, segons la directora de la biblioteca, Diana Solé. Aquestes propostes se sumen als clubs de lectura per a adults, coordinats per Anton Not; el de teatre, de Francesc Pla; i l’infantil per a nens de 8 a 12 anys, de Mertxe París, de la llibreria El Genet Blau.