QUEIXES
Retiren el projecte de la sala d’apostes a l’Alt Urgell
La proposta de Cirsa va xocar amb l’oposició dels veïns. L’ajuntament assegura que “no era adequat per a la ciutat”
Cirsa ha descartat el projecte d’obertura d’una sala d’apostes a la Seu. L’empresa ho ha comunicat aquesta setmana a l’ajuntament al constatar que tant veïns com entitats i el mateix consistori es mostraven en contra de la iniciativa. Ho va confirmar ahir l’alcalde, Joan Barrera, que va indicar que “han desistit per la seua pròpia voluntat” però “eren coneixedors de les reaccions negatives que hi ha hagut a les xarxes socials i també sabien que nosaltres no hi estàvem d’acord i que faríem tot el possible perquè no acabés sent una realitat”.
Barrera es va mostrar satisfet amb la decisió presa per la multinacional del joc i amb el fet que s’hagi solucionat “d’una forma pacífica” la polèmica suscitada al conèixer la intenció d’obrir una sala de jocs a la capital de l’Alt Urgell.
Satisfacció
Entitats com l’Organització Juvenil Socialista de l’Alt Urgell s’hi havien posicionat també en contra. L’organització es va mostrar satisfeta i va assegurar que aquesta decisió “no és un fet gratuït ni fruit de l’atzar” sinó “conseqüència directa de la pressió i l’oposició que s’ha expressat davant de la voluntat de permetre que un fons voltor, que viu de la misèria de la classe treballadora, posés un peu a casa nostra”. “Que Cirsa hagi renunciat és una victòria col·lectiva”, van afegir.
Així mateix, van insistir que “continuarem denunciant qualsevol intent d’imposar negocis que es lucrin de l’addicció, la pobresa i la destrucció de la vida de la classe treballadora”.
Els veïns del número 65 de l’avinguda Salòria, en la qual Cirsa pretenia obrir el local, també van celebrar l’anunci de l’ajuntament. “Estem convençuts que les cases d’apostes no aporten res de positiu a la comunitat, generant conflictes de convivència i afectant les persones joves i més vulnerables”, van afirmar.
“Aquest èxit demostra que quan la ciutadania fa sentir la seua veu es poden paralitzar projectes que no responen a les necessitats reals de la nostra ciutat”, van afegir.