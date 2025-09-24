FIRES
Sant Ermengol reforça la mostra de formatges amb més parades i tastos
La Seu celebra la fira del 17 al 19 d’octubre i avala traslladar-la al centre. Les parades augmenten fins a les 50 i el preu de la degustació segueix en 9 euros
La Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà a la Seu d’Urgell entre els dies 17 i 19 d’octubre, impulsarà “més que mai” aquest any la mostra de formatges, en la qual participaran fins a 50 estands dedicats a aquest producte lacti artesà del Pirineu. L’ajuntament, que ahir va presentar el programa d’actes d’aquesta 31 edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, va explicar que incorporarà dos elaboradors de formatge procedents de França i dos més de procedents del País Basc.
Amb la voluntat de continuar potenciant aquesta part del certamen, l’organització incrementa en tres les activitats que es programaran en el marc de l’Aula de Tast, que repetirà ubicació i estarà instal·lada al Centre Cívic El Passeig.
S’han programat 13 sessions, superant així les 10 de l’edició anterior. El preu dels tiquets de degustació de formatge és el mateix des de per tercer any. Així, el passi de 6 degustacions i un tast d’aigua Pineo costarà 9 euros, mentre que el tiquet per a una activitat de l’Aula de Tast costarà 8 euros. Els d’aquestes activitats sortiran a la venda online el proper dia 29.
L’alcalde, Joan Barrera, va destacar en aquest sentit l’aposta per celebrar la fira “al cent per cent” al centre. Per això, traslladaran les parades del sector de l’automoció a Pau Claris i Pasqual Ingla, alliberant més d’un centenar de places d’estacionament a Dr. Peiró.
Fira de Lleida
La Fira de Sant Ermengol serà present aquest dissabte, per primera vegada, en la renovada Fira de Sant Miquel de Lleida amb una degustació guiada dels formatges guanyadors del concurs del 2024 conduïda per Isaac Gelabert, director de Lactium.
Així mateix, un any més, la Fira de Sant Ermengol aposta també pel cine i la música en viu i per atansar la cultura del formatge als més petits.
La Fira Xica se celebrarà al centre històric, que es convertirà en el regne dels ratolins amb jocs i tallers.
Tornen els menús elaborats amb formatge, la Fira Xica i el cine
En el marc de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu i sota el lema A la Seu, el formatge es menja amb forquilla!, un total de nou establiments associats a l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell oferiran menús especials en els quals el formatge serà el protagonista.
El Cine Guiu projectarà un documental d’Eugenio Monesma i un curt de Formatges Abadessa.