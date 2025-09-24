METEOROLOGIA
La tardor arranca amb la primera nevada i caiguda de temperatures sota zero al Pirineu
Gelades i fins a dotze centímetres de neu en cotes a partir de 2.000 metres al Sobirà i Aran. Els termòmetres es desplomen i la previsió els manté a la zona baixa en els propers dies
La tardor ha començat amb un canvi brusc de les temperatures a les comarques de Lleida i les primeres precipitacions en forma de neu a les cotes altes de les comarques del Pirineu. Des de diumenge, la baixada de les temperatures ha estat general a tot Catalunya i a les comarques lleidatanes els termòmetres van descendir entre 5 i 12 graus respecte a dissabte, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
El descens tèrmic es va notar especialment al Pirineu, on dilluns es van registrar les primeres gelades, amb 1,9 graus negatius a la Bonaigua i menys 1,2 a Espot; a Port Ainé la mínima es va situar als 1,1 graus negatius. A les comarques del pla, les temperatures màximes no van arribar als 25 graus, davant els 33 de fa una setmana. A Seròs, per exemple, es van quedar en 24,2 graus i a Alcarràs, la màxima va ser de 23,6.
Primera nevada
D’altra banda, la matinada de dilluns a dimarts la primera nevada de la tardor va deixar 5 centímetres de neu a Certascan, a 2.400 metres; 6 centímetres al port de la Bonaigua, i a Sasseuva es van registrar fins a 12 centímetres. A última hora de la tarda d’ahir tornava a nevar a la zona de Port Ainé. A Baqueira els cims van quedar coberts per la neu i es van acumular entre 3 i 7 centímetres per sobre dels 2.200 metres. Respecte als propers dies, les previsions apunten que l’ambient d’avançada tardor continuarà al Pirineu amb xàfecs que seran de neu en cotes elevades a partir de divendres. L’arribada de les gelades al Pirineu pot afectar la producció de bolets, ja que està lligada a l’evolució de les precipitacions i el fred, així com de la calor i la pluja, que podria fer augmentar la producció. Les mínimes continuaran sent baixes a les comarques de muntanya.
El ràfting seguirà fins al Pilar
El responsable de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet, va indicar que la baixada de les temperatures podria repercutir en una “frenada de les reserves”. Va afegir que se segueixen totes les activitats com el ràfting, senderisme o hípica, fins al 15 d’octubre i hi ha reserves per al Pilar.