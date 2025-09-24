TURISME
El turisme va registrar el tercer millor agost amb prop de 126.000 viatgers
El sector turístic de Lleida va tancar el mes d’agost passat amb el tercer millor registre en nombre de viatgers, mentre que el nombre de pernoctacions va créixer també en unes sis mil més en relació amb el mateix mes de l’any passat. En canvi, al juliol els registres van ser diferents: mentre que hi va haver tot just 98 viatgers més, el nombre de pernoctacions en establiments de Lleida va caure en 7.866, la qual cosa confirma que els turistes van mantenir la seua aposta especialment pel Pirineu encara que van retallar la durada de les visites. Segons dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) difoses ahir, el mes d’agost es va tancar amb 125.749 viatgers, només darrere dels registres d’agost de 2023 i de 2019, quan en plena pandèmia es va batre un rècord històric. En nombre de viatgers, la xifra d’agost del 2025 va ser superior a la del passat 2024 en 6.869 viatgers, mentre que en pernoctacions hi va haver aquest any un total de 298.491, gairebé sis mil més que el mateix mes de l’any passat. Els esports d’aventura, la naturalesa, la cultura i la gastronomia són el plat fort per als turistes durant els mesos d’estiu, sobretot des que la pandèmia va obligar a buscar alternatives de viatges amb el mínim d’aglomeracions. Va ser l’agost del 2019 quan es va batre la xifra màxima de turistes a Lleida, amb 129.580 viatgers i 316.002 pernoctacions.