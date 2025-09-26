Assalta un home de 80 anys i el tira al terra per robar-li un rellotge a Tàrrega
El lladre, de 33 anys, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a un octogenari a Tàrrega. Segons la policia catalana, els fets van passar a primera hora del matí del passat 24 d’agost al carrer Joan Maragall. Un home de 80 anys d’edat va ser assaltat per un individu que el va tirar a terra i li va arrancar el rellotge que duia al canell. Tot i la violència del robatori, la víctima no va patir lesions rellevants i un cop coneguts els fets els mossos van obrir una investigació.
Gràcies a la informació facilitada per un agent fora de servei, que pocs minuts abans havia passat pel lloc, i per una identificació que va fer unes hores abans la Policia Local, els investigadors van poder determinar la identitat del presumpte autor dels fets. Finalment, amb la recollida de nous indicis els investigadors van confirmar les sospites i aquest dijous al migdia la policia va detenir el sospitós a Tàrrega. El detingut, amb antecedents, ha passat a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.