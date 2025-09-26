Localitzen sense vida el boletaire desaparegut a Abella de la Conca des de dimarts
L'home es va perdre a la zona de Bóixols mentre buscava bolets amb el seu germà
Els serveis d'emergència l'han trobat a uns 1.500 metres del lloc on se l’havia vist per últim cop
Els Bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Ha estat trobat a uns 1.500 metres del lloc a on se l’havia vist per últim cop. L’home, de 83 anys, estava desaparegut des de dimarts al vespre. L’avís es va rebre a les 20.06 hores. El boletaire anava acompanyat del seu germà fins que en un moment donat es van separar.
Els Bombers treballaven aquest divendres amb una quinzena de dotacions i aquest matí havien tornat a utilitzar drons. A la zona també hi eren tots els gossos de la unitat canina. En la jornada de dimecres, Paco Olmedo, subcap territorial dels Bombers, va explicar que treballaven amb la hipòtesi que el boletaire s’hauria desorientat i no hauria pogut tornar al punt on era el seu germà. En aquest sentit, va dir que el desaparegut podria ser en un lloc de difícil accés i que l’abundant vegetació de la zona obligava a fer una recerca “pam a pam”.
Crida a la prudència
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la prudència de cara a aquest cap de setmana, especialment adreçada a les persones que tinguin previst anar a buscar bolets. El cos d’emergències ha recordat que cal extremar les precaucions en totes les activitats que es facin al medi natural, ja siguin esportives o de lleure, i més encara quan impliquen desplaçar-se per zones boscoses o poc conegudes.
Amb motiu de l’inici de la temporada boletaire, el cos ha indicat que és fonamental consultar la previsió meteorològica abans de sortir i informar-se prèviament sobre la zona que es vol visitar. Si es preveu mal temps, ha dit que cal reconsiderar la sortida i buscar un altre dia amb condicions més favorables.
Pel que fa a l’equipament, els Bombers ha apuntat la importància de portar roba i calçat adequats, així com menjar, aigua i roba d’abric. En el cas concret dels boletaires, també han dit que és molt recomanable vestir amb colors vius, ja que això pot facilitar-ne la localització en cas de desorientació.
També ha assenyalat que cal portar el telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i, si és possible, amb aplicacions de geolocalització que la persona sàpiga utilitzar. Això permet orientar-se en cas de pèrdua i contactar amb els serveis d’emergència a través del 112 si cal.
Els Bombers han afirmat que no és recomanable anar sol a buscar bolets i han recordat que s’ha de mantenir en tot moment el contacte visual o verbal amb les persones que ens acompanyen. També han dit que tots els membres del grup han de conèixer l’itinerari previst i prendre punts de referència clars, com camins, torrents o el lloc on s’ha deixat el cotxe.
Igualment, el cos d’emergències ha avisat que cal adaptar l’activitat a la condició física i a l’edat de cada persona. Han insistit en evitar zones abruptes o amb risc de caiguda, i han dit que és important tenir en compte que els dies són més curts i que, per tant, cal planificar la tornada amb antelació per arribar al punt d’inici abans que es faci fosc.