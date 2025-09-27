EMERGÈNCIES
Troben sense vida el boletaire de 83 anys perdut dimarts al Pallars Jussà
Els Bombers van trobar el cos a uns 1.500 metres d’on va ser vist per última vegada. Després de tres dies d’intensa recerca en una zona amb molta vegetació
Els Bombers de la Generalitat van localitzar ahir al matí el cos sense vida del boletaire de 83 anys desaparegut dimarts a Bóixols, a Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà. Va ser localitzat a les 9.30 hores per una de les dotacions que treballaven en la recerca, a uns 1.500 metres del lloc on va ser vist per última vegada. Els efectius van trobar primer algunes peces de roba i poc després, la víctima, que era al fons d’un barranc i en una zona amb un talús d’1,5 metres, que creuen que li va impedir continuar. La recerca es va iniciar la nit de dimarts quan l’home, veí de Figuerola d’Orcau, que havia sortit a buscar bolets juntament amb el seu germà, de 85 anys, es va perdre a la zona del coll de Bóixols.
Des d’aleshores i fins a la localització del cos va estar activat un ampli dispositiu dels Bombers, coordinat des del centre de comandament ubicat a la zona, i integrat per dotacions terrestres, efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), de Muntanya i del Grup Caní, així com la unitat de drons, entre d’altres.
En l’operatiu també van participar els Mossos d’Esquadra, amb efectius de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Muntanya, que van fer l’aixecament del cadàver per delegació del jutge. Per la seua part, el SEM va activar una unitat i un equip de psicòlegs. La recerca es va centrar en un bosc de vegetació molt densa i els efectius van treballar “pam a pam”, amb temperatures nocturnes baixes.
En un comunicat, l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, de forma conjunta amb el d’Abella de la Conca, van informar de la “trista notícia” de la troballa del cos sense vida del boletaire. Ambdós consistoris van mostrar el seu més sincer condol a familiars, amics i veïns. Així mateix, van agrair a tots els equips d’emergències i als veïns que, de forma voluntària, van participar en la recerca.
Crida a la prudència
Només aquest mes de setembre, els Bombers han fet una quinzena de serveis per boletaires perduts, una desena dels quals a les comarques lleidatanes. En aquest sentit, tornen a fer una crida a la prudència en la pràctica d’activitats esportives i de lleure en el medi natural, especialment dirigida a aquelles persones que tinguin previst anar a plegar bolets durant aquest cap de setmana.
Així, van recordar els consells de seguretat per a boletaires, com ara consultar la previsió meteorològica i informar-se de la zona abans de sortir i portar roba i calçat adequats, així com menjar, aigua i roba d’abric. També asseguren que els colors vius, en el cas d’aquells que busquen bolets, facilitarà la localització en cas de pèrdua.
Els Bombers assenyalen que és important portar el telèfon mòbil amb la bateria carregada i mapes o una aplicació que se sàpiga utilitzar bé, així com no anar sols i mantenir el contacte visual o verbal amb els acompanyants.
També s’han de prendre punts de referència per orientar-se així com adaptar l’activitat a la condició física i edat de cada persona.