PLE
El Palau d'Anglesola frena les sol·licituds de noves plantes de biogàs
Moratòria d’un any a l’iniciar la modificació de les normes subsidiàries. No afectarà instal·lacions locals ja existents
L’ajuntament del Palau d’Anglesola va aprovar per unanimitat una moratòria d’un any en la concessió de llicències per a noves plantes de biogàs en sòl no urbanitzable. Va ser durant un ple celebrat dijous a la nit, quan es va debatre modificar les normes subsidiàries per ordenar la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions i evitar la sobredimensió en un terme municipal de només 12 quilòmetres quadrats. La suspensió de llicències no afectarà, en canvi, les instal·lacions pròpies d’explotacions ramaderes ja existents que gestionin residus orgànics i vegetals generats al mateix municipi. L’alcalde, Francesc Balcells, va detallar que actualment al Palau hi ha dos projectes: una planta de 75.000 tones anuals de purins i una altra de promoguda per un propietari local. La moratòria només afectarà el primer projecte.
ERC insta a parar macroprojectes de residus i biogàs a Ponent
ERC va presentar ahir a Lleida el manifest “Defensem el futur de la nostra terra, dels nostres pobles i de la nostra gent”, amb el qual rebutja la proliferació de macroplantes de renovables, residus i biogàs a Ponent. La formació critica exemples com els projectes a la Sentiu de Sió o a Juneda.