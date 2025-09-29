Bacus regnaa Verdú
Celebra la 35 edició de la Festa de la Verema i el Vi. Els Coixos, entitat reconeguda com a Piadora de l’Any
La Festa de la Verema i el Vi de Verdú va tornar a reunir ahir un nombrós públic en una jornada marcada per la tradició, la cultura i la implicació popular. Bacus, el déu romà del vi que donava nom a aquest certamen en anys anteriors, va regnar de nou en aquesta 35 edició, que va comptar amb una destacada participació de voluntaris. Per primera vegada, l’entrada a la plaça Major per a la Gran Piada va estar presidida per la Mulassa de Verdú i els capgrossos de la gitana i el firaire. L’alcaldessa, Georgina Procter, va destacar que és la festa més emblemàtica del poble, al ser un símbol de l’agricultura i un homenatge sincer a l’“esforç” i la “passió” de generacions de veïns que han enriquit Verdú. “Ens agrada mantenir vives les arrels de la verema i combinar-ho amb activitats diverses”, va assenyalar.
La Gran Piada va arrancar amb l’arribada de les portadores del raïm en una carreta tirada per un tractor. El públic va poder veure com es trepitjava el raïm a l’estil tradicional, i degustar el primer most de la temporada gràcies a un grup de nenes que el va repartir.
La Piadora de l’Any 2024, Sònia Vallverdú, que aquest any va exercir com a pregonera, va participar en l’obertura amb Slava Novell, de l’entitat homenatjada en aquesta edició: l’associació juvenil dels Coixos de Verdú, fundada el 2021 i que organitza activitats com el festival Emprius, el carnaval o el Parc de Nadal. “Estem molt contents perquè no és només un premi, és un reconeixement al sacrifici, l’alegria i el compromís amb Verdú”, va assenyalar Novell. Diversos membres van pujar a l’escenari a recollir el reconeixement com a entitat Piadora de l’Any 2025.
Durant tot el cap de setmana va tenir lloc la 21 Mostra de Vins de la denominació d’origen (DO) Costers del Segre al castell, amb mitja dotzena de cellers participants i degustacions. Un altre acte que va despertar interès va ser la recuperació del tradicional esmorzar del veremador, que va reunir més de 60 participants dissabte. Altres propostes van ser les actuacions de Perifèrics i Bru o La Follia amenitzant el Correbacus, organitzat precisament pels Coixos. També es va celebrar la tercera Fira d’Artesania, el 39 Concurs de Sardanes en memòria de Josep Maria Castelló, la tercera Cursa Bacus i hi va haver ball amb l’orquestra Mediterránea i concert amb Punts Suspensius. Els més petits també van tenir el seu espai amb un taller de creació pictòrica i jocs de fusta. Des de fa uns anys la festa s’ha avançat perquè la verema també ho ha fet pel canvi climàtic.