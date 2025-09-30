La zona blava de la Seu d'Urgell permet ‘desaparcar’ i recuperar el temps no consumit
La funció ja és operativa a través de l’app ElParking arran de les queixes dels usuaris. L’ajuntament diu que vol “oferir el màxim d’avantatges possibles” al ciutadà
Les 570 places d’estacionament regulat a la capital de l’Alt Urgell disposen, des de fa tot just una setmana, de la possibilitat de recuperar els diners no consumits durant l’estacionament del vehicle. Minuts després d’haver tret un tiquet, es podria donar la situació que calgui deixar l’aparcament abans de temps, fins i tot tenint termini en vigor. Ja sigui perquè ha sorgit un imprevist i s’ha d’abandonar la plaça o perquè s’hagi aparcat menys temps del que en principi es creia. L’aplicació ElParking ofereix ara la possibilitat de recuperar l’import no consumit.
La petició l’ha fet arribar l’ajuntament a la nova concessionària del servei, Estacionamientos y Servicios, S.A.U., després de la queixa d’alguns usuaris de la zona d’estacionament coneixedors que en altres ciutats hi ha la possibilitat de desaparcar. Val a assenyalar que aquesta opció no està disponible en totes les poblacions en les quals ElParking opera. L’existència o no d’aquesta funció, més coneguda com desaparcar, és decisió exclusiva de cada ajuntament (a Lleida ciutat es permet també amb altres aplicacions). L’alcalde, Joan Barrera, va informar ahir que la voluntat del consistori és “oferir el màxim d’avantatges possibles” al ciutadà i han sol·licitat l’activació de la funció a la nova gestora.
Recuperar els diners és molt senzill: una vegada obtingut un tiquet d’estacionament regulat i mentre es trobi en vigor, apareix una franja de color groc a la part inferior de la pantalla. Al clicar-la, es pot veure tota la informació relacionada amb el tiquet en curs, com per exemple, si en aquesta determinada ciutat es permet recuperar el temps no consumit. Si aquesta funció està operativa, només seran necessaris dos clics per tenir els diners de nou al moneder, veient automàticament incrementat el saldo per aquest import. Els diners que recupera l’usuari de l’aplicació són proporcionals al temps no consumit.
L’objectiu d’aquesta mesura és doble, d’una banda, garantir que el conductor paga pel temps real de l’estacionament, i per l’altra, fomentar l’ús de l’aplicació per a una millor gestió de la zona regulada. La concessió anterior, en mans de Saba, era del 2013 i abans del canvi va passar mesos de pròrroga.
Nova concessionària, noves màquines i dissabtes gratis
La nova concessionària de la zona blava i verda ha substituït les màquines expenedores de tiquets per sistemes més moderns que tenen la possibilitat de pagar a través d’aplicacions mòbils i targeta bancària. Estacionamientos y Servicios, S.A.U. ha assumit la plantilla de treballadors que tenia Saba i gestiona les 570 places d’estacionament regulat actuals. Un total de 433 són de zona blava, en les quals es pot estacionar un màxim d’1,5 hores, i les 137 restants són verdes i els vehicles hi poden ser un màxim de 3 hores. Un dels canvis més destacats és en els horaris de pagament. La nova etapa inclou la gratuïtat en l’estacionament de les tardes dels dissabtes. Una altra novetat està en la reducció del preu dels primers 15 minuts, que costaran 5 cèntims d’euro. Abans, els primers 20 minuts costaven 25 cèntims d’euro.