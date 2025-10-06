La coca de préssec més llarga del món: elaboren i reparteixen una de 50 metres a Alfarràs
El Gremi de Forners de Lleida i voluntaris van treballar durant diverses hores per crear aquest dolç en el marc de la Fira del Préssec.
Alfarràs va aconseguir aquest diumenge una fita gastronòmica amb l’elaboració de la coca de préssec més llarga del món en el marc de la Fira del Préssec. El Gremi de Forners de Lleida i voluntaris van treballar durant diverses hores per crear aquest dolç de 50 metres de longitud, que posteriorment va ser degustat pels assistents. L’alcalde, Joan Carles Garcia, va destacar l’èxit de la jornada, que va superar totes les expectatives.
“No esperàvem que la jornada fos tan excel·lent, fins i tot ens hem quedat curts”, va assenyalar. L’elaboració d’aquesta gegantina coca es va convertir en l’epicentre de la fira, atraient veïns i visitants que no es van voler perdre l’oportunitat de tastar un tros d’aquest dolç.
La Fira del Préssec va seguir amb un complet programa d’activitats gastronòmiques. La coneguda cuinera de TV3 Gessamí Caramés va oferir un showcooking, en el qual va compartir receptes i consells per treure el màxim profit del préssec.