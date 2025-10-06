Vint-i-cinc anys de caragolades uneixen gastronomia, festa i veïns
Més de 200 persones distribuïdes en vuit colles cuinen més de 60 quilos d’aquest producte
Més de 200 persones distribuïdes en vuit colles van celebrar ahir el 25 aniversari de la Trobada de Colles del Caragol de la Fuliola, una proposta de l’Ateneu Popular d’aquesta localitat de l’Urgell que té per objectiu promoure la cohesió social dels veïns del municipi al voltant d’un dels productes gastronòmics més típics de Lleida, el caragol.
Per commemorar aquest quart de segle, l’Ateneu Popular de la Fuliola va obsequiar els participants amb uns diplomes commemoratius que acreditaven la participació de cada colla en la 25 edició de l’encontre, en el qual també figurava el nom de les més de mig centenar de colles que han pres part en algunes d’aquestes 25 edicions. A més, es van dissenyar uns fulards per a l’ocasió i després de dinar l’organització va treure una cassola amb llaminadures en forma de caragol.
Des de la primera edició, que va tenir lloc el 2001, aquesta trobada s’ha mantingut encara que els anys 2020 i 2021 es va celebrar de forma alternativa per la pandèmia de la covid. És cert que en les primeres edicions la participació era més multitudinària si bé aquest 2025, en la 25a edició, les colles també es van animar a participar en aquesta jornada a l’Era de la Fuliola.
Així, la Trobada de Colles del Caragol de la Fuliola va reunir ahir més de 200 persones entorn de diferents receptes tradicionals amb caragols, com a la llauna, a la gormanda o els variats plats cuinats a la cassola, cada colla cuidant amb cura les seues preparacions. En total es van consumir més de 60 kg de caragols.
Eva Pané, presidenta de l’Ateneu Popular de la Fuliola, va destacar que “el caràcter social d’aquesta festa és un dels seus pilars fonamentals”. També va afirmar que “la congregació al voltant del caragol és una oportunitat per reunir-se com a poble, compartir moments i estrènyer llaços”. Pané va afegir que “amb aquest encontre també pretenem donar un ús més a l’espai de l’Era”, que s’utilitza per a les Festes del Segar i el Batre.
L’ajuntament facilita la logística, aportant taules i cadires, mentre que cada colla manté la seua autonomia a la cuina i l’organització interna. Aquesta trobada, a més, s’ha adaptat al canvi climàtic i al temps actual, modificant la data habitual –de juny a començaments d’octubre– per evitar la calor. Des de l’any 2023, que es va traslladar a l’octubre, la festa ha incorporat espectacles i tallers familiars, en aquesta ocasió a càrrec de KabriolArts d’Arbeca.