La moto d'enduro robada a Alfés, vista a Tarragona

El cap de setmana també hi va haver robatoris d'aquest tipus de motocicleta a Vilafranca del Penedès i Esparreguera

Tres persones roben una moto d'Enduro a plena llum del dia a Alfés
Els Mossos d’Esquadra continuen investigant el robatori d’una moto d’enduro que hi va haver diumenge a Alfés. La motocicleta va ser vista dilluns a Tarragona. De fet, va circular un vídeo per X en què es veu una moto similar i un turisme que coincidiria amb el que es veu a les càmeres d’un bar d’Alfés que van gravar la sostracció. 

El cap de setmana també hi va haver robatoris de motos d’enduro a Vilafranca del Penedès i Esparreguera.

