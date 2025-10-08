La moto d'enduro robada a Alfés, vista a Tarragona
El cap de setmana també hi va haver robatoris d'aquest tipus de motocicleta a Vilafranca del Penedès i Esparreguera
Els Mossos d’Esquadra continuen investigant el robatori d’una moto d’enduro que hi va haver diumenge a Alfés. La motocicleta va ser vista dilluns a Tarragona. De fet, va circular un vídeo per X en què es veu una moto similar i un turisme que coincidiria amb el que es veu a les càmeres d’un bar d’Alfés que van gravar la sostracció.
El cap de setmana també hi va haver robatoris de motos d’enduro a Vilafranca del Penedès i Esparreguera.
Tres motos robades en menys d'una setmana per un grup de 3 individus que es movien amb un Volkswagen negre. Ahir els van detenir, se'ls ha requisat el cotxe i ja tornen a ser al carrer. Busquen motos tipus Enduro o Motocròs que probablement acabaran desballestades o fora del país pic.twitter.com/rf5yG65erc— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 7, 2025
Tres motos robades en menys d'una setmana per un grup de 3 individus que es movien amb un Volkswagen negre. Ahir els van detenir, se'ls ha requisat el cotxe i ja tornen a ser al carrer. Busquen motos tipus Enduro o Motocròs que probablement acabaran desballestades o fora del país pic.twitter.com/rf5yG65erc— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 7, 2025