BALANÇ
La Policia Nacional ha imputat vuitanta persones per estafa a Lleida en un any
El cos també destaca la detenció el febrer passat d’un metge per tinença de pornografia infantil que llavors estava de pràctiques de medicina familiar en un CAP de la ciutat
La Policia Nacional de Lleida ha desarticulat l’últim any una xarxa que facilitava empadronaments fraudulents a la capital, ha alliberat vuit dones explotades sexualment, ha imputat 80 persones per estafes i ha portat 10 operacions contra la marihuana. Així ho va explicar aquest dimarts el comissari en cap del cos a Lleida, José Manuel García Catalán, amb motiu del Dia de la Policia, que es va celebrar a la Llotja.
García Catalán també va destacar la detenció el febrer passat d’un metge per tinença de pornografia infantil que llavors estava de pràctiques de medicina familiar al CAP de Balàfia, com va avançar SEGRE, o les més de 250 persones detingudes per reclamacions judicials o d’altres països.
El comissari va demanar ampliar el personal a la frontera amb Andorra, en un emotiu discurs ja que afronta els seus últims mesos al capdavant de la prefectura a la demarcació. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar la “contribució imprescindible” de la Policia Nacional i va dir que “continuem invertint en matèria de seguretat perquè es necessiten mitjans i personal perquè sigui efectiva”. El subdelegat, José Crespín, va destacar “la vocació de servei dels agents”. Durant l’acte es van entregar condecoracions.