Projecte per remodelar la plaça de la Creu, al centre
Inversió de 114.000 € sufragats per Trànsit
L’ajuntament de la Granja d’Escarp projecta consolidar la zona de la plaça de la Creu com un espai més segur, accessible i agradable tant per a residents com visitants, potenciant el seu paper com a punt de trobada, àrea comercial i de servei del municipi, segons fonts municipals. Per a aquesta finalitat compta amb una inversió de 114.000 euros subvencionada pel Servei de Trànsit de Catalunya.
El projecte ha estat elaborat pel consell del Segrià. La millora se centrarà en la reconfiguració de la plaça i carrers adjacents amb l’ampliació de l’espai per als vianants, eliminació de barreres arquitectòniques i priorització d’usos col·lectius com espais per descansar i terrasses.
Nou mobiliari urbà i jardins
També s’instal·larà nou mobiliari urbà i jardins, millorar els senyals viaris, i la instal·lació de radar pedagògic a l’avinguda de Lleida amb dispositius amb tecnologia led i energia solar per conscienciar els conductors i reduir velocitat.
La plaça de la Creu de la població és l’entrada a la localitat i un espai molt concorregut, ja que es troba en una zona estratègica de comunicació, tant a nivell de mobilitat rodada (atès que és l’eix d’accés al nucli urbà) com de mobilitat per als vianants.
Espai juvenil
D’altra banda, l’Espai Juvenil de la localitat, punt de trobada i dinamització per a adolescents i joves, està llest per obrir com a nou equipament. Aquest nou espai pretén respondre a les necessitats d’aquest sector de la població.
L’obertura es va demorar per problemes en el subministrament elèctric i fibra que finalment, s’han resolt. Queda pendent establir horaris i concretar activitats per grups d’edat, segons van indicar fonts municipals.