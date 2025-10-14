Detingut a Arbeca un lladre de cases de gent gran i segones residències
A banda d'objectes de valor, l'arrestat sostreia aliments i, fins i tot, tub de coure de la calefacció
Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres un home de 27 anys com a presumpte autor de vuit robatoris amb força a Arbeca –sis d’ells en domicilis i dos en magatzems–.
La detenció és fruit d'una investigació policial iniciada a principis d'agost arran d'una sèrie de robatoris en aquest municipi de les Garrigues. La matinada de 4 al 5 d’agost es van produir els dos robatoris inicials i posteriorment es van repetir fets similars fins l’últim ocorregut el passat 3 d’octubre. Tot apuntava que l’autor tindria relació amb la població ja que molts dels domicilis violentats eren de gent gran que actualment no hi residien o segones residències.
Segons ha explicat la policia catalana, de l’interior dels domicilis o magatzems s’emportaven tot tipus d’objectes, no es limitaven a objectes de valor, també aliments o materials peribles i, fins i tot, d’un dels domicilis es van emportar tub de coure de la instal·lació de calefacció.
A mitjans del setembre, en un dels robatoris, els denunciants van aportar imatges que apuntaven a un veí de la població. Va resultar que, a més, una patrulla que feia controls preventius de ferralla va identificar-lo després de vendre tub de coure en una deixalleria.
La Unitat d’Investigació de Mollerussa va focalitzar la investigació en aquesta persona recopilant més indicis que el relacionarien amb la resta de robatoris. Finalment, divendres passat els mossos el van detenir com a presumpte autor de dos robatoris amb força en dos magatzems i sis en domicilis, un d’ells en grau de temptativa.
El detingut, amb antecedents, va passar dissabte a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.