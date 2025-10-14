Més de la meitat de les teulades dels polígons de Lleida són d’uralita
De les 122 àrees industrials de les comarques, 79 tenen cobertes de fibrociment
Les comarques de Lleida tenen un total de 122 polígons industrials, dels quals 79 encara mantenen teulades construïdes amb amiant, un material contaminant molt utilitzat en la construcció a finals del segle passat i nociu per a la salut. Representen més d’un 64% de les construccions. Així es desprèn del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant 2023-2032, elaborat amb el suport de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
A Lleida ciutat hi ha dotze polígons, dels quals cinc encara tenen cobertes d’uralita, fet que representa un total de 132 teulades amb aquest material, segons el balanç de la Generalitat. A Ponent, els polígons tenen 563 teulades amb aquest component.
Tàrrega té amiant en tots els seus polígons industrials, cinc en total, amb 52 cobertes tòxiques. Cervera té tres de les seues sis àrees industrials afectades amb 27 teulades de fibrociment. Pel que respecta a Mollerussa, fins a setze teulades en cinc polígons estarien afectades, i al municipi del costat, Golmés, 27 teulades de tres dels seus quatre polígons estan construïdes amb aquest material contaminant. Balaguer té 27 teulades d’uralita en dos dels seus quatre polígons i la Seu d’Urgell onze a les teulades de les dos àrees industrials. El Pont de Suert té afectat el seu polígon i Tremp, una de les dos àrees industrials.
A la capital de les Garrigues en un dels dos polígons hi ha quatre cobertes amb fibrociment. A Catalunya, segons aquests càlculs, el 70% dels polígons té teulades d’uralita. Nou localitats tenen polígons industrials lliures d’aquest material. Són Vielha, Sort, Artesa de Lleida, la Sentiu de Sió, Térmens, Alpicat, Artesa de Segre, Arbeca i l’Albi. Segons la normativa de la Generalitat, aquest material ha d’estar eliminat de totes les construccions on estigui degradat abans del 2032. A Lleida, a més de les teulades d’uralita moltes conduccions d’aigua potable són de fibrociment. Els ajuntaments treballen per eliminar aquest tipus de canonades.