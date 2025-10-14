Rehabiliten la casa del mestre d'un petit poble del Pirineu i la lloguen a joves: “per ajudar en la lluita contra la despoblació”
Al nucli de Travesseres, a Lles de Cerdanya
L’ajuntament de Lles de Cerdanya ha rehabilitat la casa antiga del mestre del poble de Travesseres per destinar-la a lloguer social per a joves empadronats al municipi. Les obres d’adequació ja s’han portat a terme i el consistori està a punt d’entregar les claus als primers inquilins.
L’objectiu de l’ajuntament, segons ha explicat l’alcaldessa, Esther Castilla, és facilitar l’accés a l’habitatge als joves del municipi “per ajudar en la lluita contra la despoblació”. “Tenim un problema molt greu a la comarca de la Cerdanya i les administracions hem de fer tot el possible per millorar la situació”, ha afegit.
L’habitatge està situat a la plaça del poble de Travesseres i feia anys que estava en desús. L’han equipat amb un sistema de climatització amb aerotèrmia, combinat amb una estufa de llenya. Aquest és un dels setze edificis inclosos dins del pla que impulsa l’ajuntament de Lles des del 2013 per rehabilitar-los i posar-los al mercat de lloguer a preu assequible.
L’any passat van rehabilitar l’escola antiga de Viliella i ara també estan a punt d’entregar les claus d’un altre habitatge situat a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil del municipi de Lles.