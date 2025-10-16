Escola amb calefactors a l’hivern
Les aules d’Infantil del col·legi Antònia Simó no tindran a temps la caldera de gas. Per demores a l’hora de donar llicències a Educació, fet que ha motivat protestes d’algunes famílies
Els alumnes de l’escola Antònia Simó d’Almacelles, ubicada a la plaça de l’Ensenyança, hauran d’afrontar l’hivern amb radiadors elèctrics a les classes, ja que les obres per construir una caldera de gas s’han demorat a causa que els tècnics municipals i la secretària van emetre un informe desfavorable a la intervenció, la qual cosa ha impedit a la conselleria d’Educació començar-les. El veto es remunta a l’època en què Joan Bosch, de Pacte Local, era alcalde, abans que dimitís el maig d’aquest any al quedar en minoria i ser rellevat en el càrrec al mes següent per Vanesa Olivart, de Junts. La raó esgrimida pels tècnics és que l’immoble no té llicència d’activitats, és a dir, el permís que s’atorga quan l’edifici compleix totes les normes de seguretat (contra incendis o inundacions). Segons els comuns, a l’oposició, es podria haver fet una autorització excepcional urgent per permetre el començament de la reforma condicionada a la seua execució per fases amb el compromís de legalització global posterior. Per totes aquestes raons, la caldera no podrà entrar en funcionament en el curs 2025-2026, la qual cosa ha motivat les queixes de famílies amb nens al centre.
Permisos
Finalment, l’ajuntament va donar fa poques setmanes permisos excepcionals i Educació podrà començar les obres, si bé no estaran subjectes als terminis establerts, segons va explicar el delegat d’Educació, Rubén Mansilla. Per la seua part, el consistori treballa per donar més potència a la instal·lació elèctrica del centre perquè els radiadors puguin funcionar sense problemes a totes les aules durant els mesos d’hivern i no es produeixin talls en el subministrament. Olivart va indicar que la gran majoria de les antigues escoles no tenen aquesta llicència d’activitats, ja que són construccions velles i el departament d’Educació no té prou fons per abordar la reforma de tots els centres amb aquesta problemàtica.
L’escola Antònia Simó està dividida en dos centres, el que és a la plaça de l’Ensenyança i el que s’ubica al Tossal de la Creu.
D’altra banda, al centre de l’escola al Tossal, que acull els cursos de Primària, també estava previst canviar la calefacció de gasoil a gas, però la intervenció també s’ha demorat per aquestes mateixes raons. En aquest cas, s’instal·larà un dipòsit de gasoil provisional, ja que es va retirar el que hi havia, que era antic.
Segons algunes famílies que han expressat el seu malestar, una de les principals causes que ha generat les demores de les obres en el sistema de calefacció dels dos centres educatius és la inestabilitat política al consistori, amb diverses crisis durant aquest any que van forçar la dimissió de l’anterior alcalde, Joan Bosch, i que han acabat amb un govern en minoria de Junts i ERC després de la sortida de l’equip de govern del PSC.
A l’escola Antònia Simó estudien gairebé 600 nens i nenes i té matrícula oberta per a la incorporació de nous alumnes durant el curs escolar. Estan dividits en dos edificis, el de la plaça de l’Ensenyança, on hi ha els nens i nenes d’infantil (I3, I4 i I5), i el del Tossal, que acull Primària, amb alumnes de 6 a 12 anys.
Despreniments
Val a recordar que l’abril del 2024 es van registrar despreniments a l’escola de la plaça de l’Ensenyança i que també hi va haver problemes d’enfonsament al terra. Es tracta d’un edifici antic que necessita reformes malgrat que tant la conselleria com l’ajuntament han emès informes favorables que és segur.