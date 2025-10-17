Els germans Lázaro i Pablo Moreno de la muntanya de Tor recullen les vaques a cavall per agilitzar la feina
Uns 450 animals passen l'estiu en un terreny d'unes 4.800 hectàrees
Amb l'arribada de la tardor els ramaders pugen a la muntanya per emportar-se els animals altre cop cap a casa i que no els sorprengui alguna nevada i el fred de l'hivern. A Tor, al Pallars Sobirà, hi passen l'estiu prop de 450 animals, entre vaques i cavalls. Els primers a retirar de les muntanyes sempre són les vaques i a Tor, per agilitzar la feina ho fan a cavall. Els animals, repartits per tota la muntanya en petits ramats, els van agrupant fins a tenir-los tots junt per portar-los direcció al poble.
Els germans Lázaro i Pablo Moreno, ramaders i experts genets, aquest dimecres i dijous, han resseguit cada racó de la muntanya fins a reunir totes les vaques que van pujar i separar les de cada propietari.
Anar a cavall i l'ajuda dels gossos d'atura els facilita la feina d'anar recollint cada animal i no haver de fer llargues distàncies a peu. Els walkie-talkies i binocles són la tecnologia que fan servir per trobar les vaques. La cobertura de mòbil és inexistent i el Lázaro, el Pablo i els ramaders que els ajuden no es poden comunicar d'una punta de muntanya a l'altra. I els collars GPS tampoc els poden utilitzar per al mateix motiu; manca de cobertura.
Al final, dalt del cavall i acompanyats per dos gossos han conduït les vaques des del port de Cabús (2.302 metres) fins a una finca més avall de Tor (1.649 metres) on s'han triat.
Amb la baixada de les vaques i la tria s'han acabat quatre mesos, de juny a setembre, on els animals, han viscut a les pastures d’alta muntanya, unes 4.500 hectàrees. A Tor a diferència d'altres muntanyes no hi ha vaquer que les guarda tot l'estiu i són els mateixos ramaders els que periòdicament pugen a comprovar que tot està en ordre. I a darrera hora, després de set o vuit hores de feina, una darrera repassada a cavall per tota la muntanya per comprovar que no quedi cap animal darrere d'un pic o al mig del bosc.