Anglesola posa en relleu el llegat femení al món rural
Tàrrega recupera la caminada amb 200 participants a Santa Maria de Montmagastrell
Anglesola va tornar ahir a convertir-se en epicentre de l’homenatge al treball, la memòria i la creativitat de les dones del camp amb la celebració de la quarta edició del Dia Internacional de les Dones Rurals. La iniciativa va buscar “continuar posant en relleu tot allò que les dones han fet i continuen fent pel territori, des de la transmissió de tradicions fins a la gestió domèstica i econòmica en l’àmbit rural”, va destacar una de les impulsores, Noemí Pàmies. En aquest sentit, es van organitzar diferents tallers que van recuperar receptes d’aprofitament com les torrades de Santa Teresa, recordant les pràctiques culinàries sostenibles de generacions anteriors, alhora que l’esperit de la reutilització va ser present en un punt d’intercanvi de roba i complements i en un taller de segones vides tèxtils en què es va ensenyar a transformar camises antigues en bosses o draps. Un altre dels espais destacats va ser la taula de remeis naturals, que va incloure intercanvi de coneixement sobre l’ús d’herbes medicinals i saviesa popular transmesa per les dones del territori. El públic va descobrir que l’oli de neu és un remei per a la curació de cremades i que la infusió de fulles d’olivera s’ha utilitzat tradicionalment per reduir la pressió alta i millorar la salut cardiovascular, a més que té propietats antioxidants i antiinflamatòries.
Els participants també van jugar a la petanca i van ballar sardanes. La jornada, que va comptar amb un esmorzar preparat per la Societat de Sant Antoni Abat organitzadora dels Tres Tombs, va completar l’acte celebrat el dia 15 amb un vespreig literari en el qual van recitar poemes relacionats amb la dona rural juntament amb una mostra de llibres.
Per la seua part, Tàrrega també es va afegir a la celebració reprenent, després de sis anys, la caminada de les dones rurals, que va reunir unes dos-centes persones en un itinerari circular de nou quilòmetres al voltant de l’entorn natural de Santa Maria de Montmagastrell. El recorregut, impulsat pel consistori, va acabar amb un vermut musical amenitzat per DJ Luara Bearka i va comptar amb la col·laboració de diverses entitats de dones i juntes veïnals. Les regidores Alba Castellana (Feminismes) i Laura Tejero (Esports) van valorar molt positivament la bona resposta en una jornada en comunitat fomentant la vida saludable.
La programació de Tàrrega es va completar en els dies previs amb un taller de figures femenines prehistòriques modelades en argila i amb la conferència de l’antropòloga Marta Rallo Arnau, que va presentar al públic la seua investigació sobre la situació actual de les dones en la ruralitat de Lleida. Segons el seu estudi, les dones del camp continuen patint en l’actualitat una doble discriminació, tant per les diferències en infraestructures i serveis com per les desigualtats de gènere que persisteixen en l’àmbit agrari.
La caminada es va sumar ahir al Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama (vegeu més informació a la pàgina 38). Per això, es van entregar samarretes roses i es va instal·lar un punt solidari amb l’Associació Contra el Càncer. A més hi va haver servei gratuït de cangur.