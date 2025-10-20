Tornabous planta l’homenatge a Companys pels retards de la Diputació amb el pàrquing
L’alcalde de Tornabous, David Vilaró (CUP), i membres del consistori no van assistir dimecres de la setmana passada a l’acte institucional del 85 aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys en el Tarròs, el seu municipi, com a senyal de protesta pels reiterats retards que, segons fonts municipals, ha patit el projecte de l’aparcament al monument i l'Espai Lluís Companys. Fonts municipals van recordar que fa ja sis anys que l’ajuntament treballa per fer realitat aquesta actuació, considerada fonamental per dignificar l’entorn de la figura del president i millorar l’acollida dels visitants.
Aquestes fonts van acusar a la Diputació d’haver posat traves administratives constants, fins el punt, van afirmar, d’arribar a perdre una subvenció europea del programa FEDER pels successius ajornaments en la tramitació. Davant d’aquesta situació, l’ajuntament va decidir licitar pel seu compte les obres per no perdre més temps.
En el seu dia, l’alcalde va anunciar que no acudiria a cap acte institucional compartit amb la Diputació fins que el conveni de col·laboració estigués firmat i els fons ingressats. Finalment, el conveni s’ha formalitzat i la bestreta ja ha estat aprovada, per la qual cosa els fons podrien arribar en els propers dies, encara que dimecres encara no estaven ingressats.
Fonts municipals van lamentar les dificultats trobades en una obra que, asseguren, beneficiarà el conjunt del pla de Lleida. L’Espai Companys, dedicat a la memòria del president i a la divulgació històrica, rep cada any centenars de visitants, molts dels quals arriben de fora del territori.
Actualment només falta l’autorització definitiva de Carreteres, que hauria d’arribar aquesta mateixa setmana. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Arnó, i les previsions municipals indiquen que els treballs podran reprendre’s ben aviat, una vegada es completi el tràmit pendent.
L’objecte de l’actuació, llargament reivindicada, és millorar la seguretat viària en l’accés a aquest equipament que està situat a peu de la carretera C-53. El pressupost de licitació era de 122.357,83 euros a què faltava afegir el cost de l’expropiació de les finques afectades fins un total de 133.247,84 euros.
L’aparcament, amb unes vint-i-set places, se situarà al mateix costat de la carretera on s’ubica el centre d’interpretació dedicat al president Companys, en una finca que és darrere del monument. Es crearà un nou accés just abans de l’entrada al monument. Aquest projecte constructiu ja es va redactar el gener del 2021, però ara s’han actualitzat els preus. Es pot recordar que en un primer moment volia construir-se a l’altre costat de la carretera però finalment es va descartar per falta de seguretat viari. En els últims anys, l'Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurat el 2014, ha registrat un increment important de visitants.