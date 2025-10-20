SUCCESSOS
Troben un cadàver descompost en un camí a prop de Cervera
Segons ha pogut saber SEGRE, tot apunta que seria un home de 81 anys que va desaparèixer a mitjans de juliol. Un motorista el va descobrir i els Mossos no van trobar indicis de violència
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i determinar les causes de la mort d’un cadàver en avançat estat de descomposició que un motorista va trobar ahir al matí en un sender de Cervera, segons ha pogut saber aquest diari. Els primers esbrinaments apunten que es tractaria d’un home de 81 anys que vivia en una cabana de la zona i que estava desaparegut almenys des de feia tres mesos. En la inspecció ocular que es va fer al lloc no es van trobar indicis aparantes de violència.
Va fer la troballa un motorista al voltant de les 9.00 hores d’ahir quan feia una ruta per un sender de la zona de l’església de Sant Pere el Gros –del segle XI i que és el monument romànic més antic de la capital de la Segarra–, i va observar el que podia ser un cos humà. Fins al lloc van acudir patrulles de la Unitat d’Investigació (UI) i de Seguretat Ciutadana dels Mossos de l’ABP Urgell-Segarra. Els investigadors van fer una inspecció ocular i van observar que el cos, que seria d’un home, presentava un avançat estat de descomposició, per la qual cosa feia setmanes que havia mort. També van trobar alguns objectes personals.
Posteriorment, es va procedir a l’aixecament del cadàver, que va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida per practicar-li l’autòpsia. Les anàlisis han de permetre identificar la persona i determinar les causes i quan es va produir la defunció.
Malgrat que els Mossos no en van poder confirmar la identitat, tot apunta que el cadàver seria el d’un home de 81 anys, originari de Montsó, que vivia en una cabana entre Cervera i Granyena en una zona pròxima al lloc de la troballa, segons van informar fonts solvents.
De fet, els Mossos tenien des del passat 13 de juliol una denúncia per la desaparició. Un amic seu, veí de Tàrrega i que el visitava setmanalment, va ser qui va alertar a l’anar-lo a veure i no trobar-lol. Els va explicar que el seu amic acostumava a fer llargues caminades per la zona. Pel que sembla, també se’l veia amb bicicleta anant a comprar a la capital de la Segarra.
Llavors, els Bombers i els Mossos van portar a terme una recerca per la zona però no van trobar-ne cap rastre. Fins i tot es va fer una nova recerca per l’interior del riu Ondara que tampoc no va donar resultats. Tots aquests indicis fan pensar els investigadors que el cos trobat ahir seria el del desaparegut a mitjans de juliol.