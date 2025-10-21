Destrossen el funicular que connecta el barri del Raval amb el de l’Estació
L’ajuntament de Puigcerdà ha condemnat enèrgicament l’acte de vandalisme que ha deixat fora de servei el funicular que connecta el barri de l’Estació amb el del Raval de les Monges i el centre històric. Uns desconeguts han destrossat els vidres de la cabina, la qual cosa ha provocat la paralització del servei i ha obligat a una substitució que s’allargarà com a mínim una setmana.
L’ajuntament denuncia que “aquest fet no és només una gamberrada, és un atac directe contra els béns públics, una insensatesa que perjudica de manera molt greu les persones amb mobilitat reduïda i suposa una despesa que acaba pagant tota la ciutadania”.
Al seu torn, el consistori ha assegurat que treballarà per reparar els vidres, que han de tornar a fabricar-se, però també perseguir i sancionar aquestes actituds que no tenen cabuda en una ciutat com la nostra”.
Així mateix ha anunciat que reforçarà la vigilància i impulsarà campanyes de conscienciació per fomentar la convivència i el respecte envers els espais públics.