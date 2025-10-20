PARTITS
El PP denuncia que hi ha tres assentaments il·legals al barri de Cappont de Lleida: "fa setmanes i mesos que hi són"
Palau reclama al govern municipal “que hi intervinguin els serveis socials”
El cap de l’oposició a la Paeria de Lleida i del PP, Xavi Palau, va denunciar aquest diumenge que a l’avinguda Tarradellas i voltants “hi ha almenys tres assentaments il·legals, la qual cosa demostra que la degradació de la ciutat s’expandeix per tots els barris”.
Va assegurar que aquests assentaments “fa setmanes i mesos que hi són” i va reclamar al govern municipal “que hi intervinguin els serveis socials” i va instar els propietaris dels solars “perquè actuïn en coordinació amb la policia”.