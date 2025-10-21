Un grup alemany compra dos de les grans centrals solars d'Alcarràs
Tenen una potència de 50 MW cada una i sumen 150 hectàrees
La multinacional alemanya IB Vogt ha adquirit dos de les vuit grans centrals solars previstes a la zona de Vallmanya, a Alcarràs. Es tracta de les plantes Rabilargo Solar i Rufete Solar, promogudes inicialment per Ignis i la construcció de les quals encara no ha començat.
Tenen una potència de 50 MW cada una i sumen 150 hectàrees de superfície. Per la seua part, Ignis construeix ja les grans centrals solars de Rascon Solar i Cadernera Solar, mentre Solaria ha iniciat la construcció de quatre grans plantes fotovoltaiques.
Els Mossos alcen el bloqueig a obres d’una línia d’alta tensió a Alcarràs
Els Mossos d’Esquadra van aixecar aquest dilluns un bloqueig que ha impedit durant mesos obres a Alcarràs per contruir una línia d’alta tensió. És la que promouen les empreses Ignis i Solaria per evacuar l’energia de les grans centrals solars previstes en aquest municipi, una infraestructura el traçat de la qual arriba fins a Lleida i que ha estat objecte de polèmica.
Feia mesos que els operaris no podien accedir a algunes de les finques expropiades l’estiu passat a Alcarràs. Els seus antics propietaris, disconformes amb les expropiacions, havien instal·lat des d’aleshores obstacles per impedir el pas a persones i maquinària. Finalment, ahir van permetre l’entrada als terrenys, al requerir-ho la policia autonòmica. Així ho van confirmar fonts d’aquest cos, que van indicar que aquesta actuació es va emmarcar en un procediment administratiu.
Només una minoria dels expropiats a Alcarràs van impedir l’accés a les parcel·les. La resta no ha posat impediments, si bé continuen reclamant un preu superior pels terrenys. Fonts d’Ignis van assegurar que mantenen converses amb els afectats.
Malgrat el bloqueig a Alcarràs, les obres de la línia van prosseguir a la resta del traçat i s’espera que acabin a finals d’any. Així mateix, retards en la primera etapa dels treballs i restriccions de trànsit per les obres que segueixen el traçat de la carretera N-II han estat objecte de queixes en els últims mesos.