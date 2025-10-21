Una granja de conills del Pirineu de Lleida amb 40 anys d'història ha salvat un nen de 12 anys de Galícia
Aquesta explotació de l’Alt Urgell subministra cada setmana la carn a un nen de Galícia amb greus problemes digestius
La Granja Canemar, una petita explotació especialitzada en cunicultura des de l’any 1984 i establerta a Bellestar, és un exemple únic de cria de conills en llibertat i s’ha convertit en la salvació per a l’alimentació d’un nen de 12 anys de Galícia que des dels 2 pateix greus problemes digestius que el limiten enormement amb la dieta que ha de seguir. La família, que prefereix quedar en l’anonimat, va explicar ahir el calvari que viuen des de fa una dècada i el seu fill “continua en estudi perquè encara no està diagnosticat”. Pateix una disbiosis de la microbiota de l’intestí “que només li permet menjar aliments lliures de tòxics”: “El meu fill detecta els canvis en l’alimentació i cura dels conills i el seu cos només tolera productes naturals i sense additius”, explica la família.
Canemar compta amb 200 conills i entre aquests hi ha 30 mares i 10 mascles. Els animals naixen fora de les gàbies i fins que van a l’escorxador es crien també fora de les gàbies, explica Blai Rizo, soci de la granja. “Només hi entren per a les tasques de neteja o el control de pes, per a res més”, afegeix. Cada animal disposa d’un pati de 2 metres interior i un altre metre exterior. Rizo es va mostrar satisfet de poder ajudar la família de Galícia. “Això ens empodera per continuar treballant per aconseguir el millor dels nostres animals”, va assegurar. Els conills “porten una part d’alimentació amb herbes per depurar-los l’organisme i sabem que gràcies al fet de menjar la nostra carn, el nen ha millorat molt”, va explicar. La mare es va mostrar “eternament agraïda”.
La granja va començar amb un sistema de cria convencional, en gàbies, i després d’un període de gairebé 10 anys d’ecològic, actualment opta per un model alternatiu basat en els paràmetres futurs de benestar animal de la Unió Europea, amb espais exteriors.
Isabel Perera, propietària de la granja, explica que “el consum de carn de conill ha anat a la baixa perquè la gent veu l’animal com una mascota i els petits productors ens costa remuntar-ho”. Destaca la “gran qualitat de l’aliment”, sobretot, el que es cria sense estrès ambiental. El conill menja només alfals i se sacrifica amb 90 dies de vida. Els de granja convencional ho fan, segons Perera, als 40 dies. “L’animal s’ha mogut molt i ha menjat molta fibra i això fa que la carn tingui un veritable gust de carn de conill, com els d’antany”, assegura Perera.
Distribució
La granja Canemar distribueix a l’Alt Urgell i la Cerdanya, a Girona, Saragossa, València i Madrid. Disposa d’un obrador en el qual elabora 3 receptas de conill en salsa (amb ceba, en escabetx i tipus fricandó). Així mateix, comercialitza també brou de conill i dos tipus de patés.