Recreen l’estació de trens dels anys cinquanta en una maqueta
El muntatge de Xavier Hernández i Jaume David Brufau està exposat al Casal de Cervera
Com era l’estació de tren de Cervera als anys cinquanta? Xavier Hernández i Jaume David Brufau, dos aficionats al modelisme ferroviari, l’han recreat en una maqueta de tretze metres de llargada que permet imaginar un viatge en el temps i veure com ha canviat al llarg dels anys.
El muntatge reprodueix al detall edificis de l’època que a dia d’avui han desaparegut, com la fàbrica Cros o la teuleria Sala, ubicada davant del pas a nivell. També han recreat la fàbrica de galetes La Palma de la família Güell, que va funcionar fins a l’any 1967, les sitges o la seu del Centre Obrer de Cervera.
L’afició pels trens dels autors de la maqueta es remunta a la seua infància. Brufau recorda que al sentir arribar els trens de vapor anava corrent a l’estació per veure’ls: “Era impressionant, jo volia ser maquinista”, reconeix, i per això va començar a col·leccionar trens i material ferroviari.
Per la seua part, Hernández assenyala que el 2011 va començar a recrear l’antiga estació i el 2014 va exposar una mostra a l’església de Sant Joan Degollat. Juntament amb Brufau la van muntar en dos ocasions més durant la festa major. “Ara hem afegit més detalls, més edificis”, explica Hernández.
La maqueta està feta a escala 1:87 i, perquè sigui al més fidedigna possible, han fet un treball d’investigació i documentació amb fotografies de l’època. Gràcies al muntatge electrònic, els antics trens poden tornar a circular amb un dispositiu que controlen des del mòbil. En els extrems han instal·lat dos bucles perquè les locomotores puguin completar el circuit, en aquest cas amb paisatges imaginaris inspirats en la Segarra.
A l’abril van començar a buscar un local gran on practicar el seu hobby i a començaments de juny van arribar a un acord amb el Casal de Cervera, que els va cedir l’estança annexa a la sala de ball per dos anys amb la condició que es fessin càrrec de condicionar aquest espai.
L’espai estarà obert al públic els dimecres i els dissabtes de les 16.00 a les 20.00 hores. “Esperem donar a conèixer aquest món i poder crear afició entre els més joves”, asseguren, i fins i tot es plantegen organitzar visites escolars.
Es fan anomenar Amics del Ferrocarril de Cervera, malgrat que per ara no estan constituïts com a entitat.