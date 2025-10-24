Renoven les teulades de dos cementiris
L’ajuntament ha impulsat la renovació de les teulades dels cementiris de Sant Guim de la Plana i Vicfred. L’actuació ha consistit en el sanejament de les teulades amb llaunes i bigues noves, i la substitució de les antigues cobertes de fibrociment. També s’ha revisat i reparat part de les teulades edificades amb teules ceràmiques. Les obres han estat realitzades per l’empresa Construccions Jordi Mas de Guissona per un import total de 38.773 euros que han estat finançats a través dels fons de cooperació de la diputació de Lleida.
L’alcalde de Sant Guim de la Plana, Josep Llobet, afirma que aquesta intervenció permetrà estabilitzar l’estructura de les construccions durant els propers anys. Val a recordar que l’any 2022 es van realitzar treballs de millora als tres cementiris del municipi.