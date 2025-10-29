OCUPACIÓ
Workshop ocupacional de rècord
Prop d’un centenar de persones a la recerca de feina van participar ahir en el workshop ocupacional de l’Alt Urgell. La jornada va batre el rècord de participants i d’empreses que oferien llocs de treball. De les 27 firmes, un 30% eren de la comarca, mentre que el 70% restant procedien d’Andorra i de la Cerdanya. Va destacar també la presència d’empreses que participaven per primera vegada en l’acte, amb cinc de l’Alt Urgell i tres del Principat. En total es van portar a terme 250 entrevistes.