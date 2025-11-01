REGADIUS
Les bases del Canal d’Urgell ja preparen les votacions sobre la modernització del reg
Les col·lectivitats convoquen els regants perquè decideixin si s’ha d’aprovar amb un 51% de vots i si són secrets. L’assemblea general que debatrà el projecte està fixada per al 21 de desembre
Les vint col·lectivitats del Canal d’Urgell ja preparen les votacions prèvies sobre la modernització del reg, que costarà més de 900 milions d’euros, i uns altres 400 de dedicats al moblament de la finca, de cara a ratificar o no aquest projecte el 21 de desembre vinent. L’assemblea extraordinària que se celebrarà aquell dia comptarà amb la participació de 135 síndics en representació dels 17.186 regants. Una desena de col·lectivitats ja té previstes les dates de reunió, com és el cas de les dels Alamús, Bellvís, Bell-lloc, Golmés, Mollerussa, Castellnou de Seana, Montgai, Ivars d’Urgell i Miralcamp. Altres com les de Bellcaire o la Fuliola han previst reunir-se el 13 d’aquest mes, però no inclouen aquest punt en l’ordre del dia. “Convocarem una sessió especial a finals de novembre amb aquesta finalitat”, va assegurar el president de la de Bellcaire, Josep Maria Comabella. Les assemblees locals estan programades de mitjans de novembre a mitjans de desembre.
A Bellvís i els Alamús, on es reuniran el 14 i 24 d’aquest mes, s’analitzarà si només es necessita un 51% de vots i si la votació és pública o secreta. Aquesta precisió es justifica que les ordenances de la comunitat, ratificades el segle passat, estipulen que qualsevol assumpte que pugui comprometre l’existència de la comunitat o afectar greument els seus interessos necessita un 75% de suports. Aquest no seria el criteri de la comunitat general. Aquesta qüestió es va debatre en algunes de les assemblees informatives que es van fer al setembre davant la possibilitat que cada col·lectivitat elegís una opció i a fi d’aclarir criteris.
El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va assegurar que bona part de les col·lectivitats optaran per la majoria absoluta de 50 +1, ja que modernitzar el canal “és una millora que revertirà en la promoció del regadiu i garantirà la seua subsistència atraient joves agricultors”.
D’altra banda, hi ha el cas de la col·lectivitat número 21 d’Artesa de Segre que no podrà votar, ja que no ha arribat a constituir-se legalment com a col·lectivitat.
Ros demana més ajuts i la inclusió d’agricultors no professionals
El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, sol·licita a la conselleria d’Agricultura que aporti “més diners” perquè els ajuts destinats a moblar l’interior de les finques arribin “a tothom”, ja que el conveni inicial presentat al setembre deixa fora els titulars de les explotacions que no siguin professionals agraris. Ros va explicar que la realitat del canal “és complexa” i que aquesta resolució deixa fora “persones jubilades” que tenen terres arrendades i els arrendataris.
Assemblea demà per aprovar el pressupost per al 2026
La Casa Canal acull demà l’assemblea general de regants ordinària en la qual es preveu aprovar el pressupost del 2026. Estan convocats a participar-hi els 135 síndics i els 21 presidents de col·lectivitats. En la reunió s’explicaran els últims matisos relacionats amb el projecte de modernització i també se sotmetrà a votació el pressupost de l’any que ve, que ascendeix a 12 milions d’euros, dos milions més que l’import que es va destinar a l’exercici d’aquest 2025, va explicar Amadeu Ros.
El projecte obvia l’amenaça del musclo zebra per a les canonades
Onze línies i cap proposta concreta, més enllà d’una referència a la conveniència de dessecar les basses i a la possibilitat d’establir convenis per fer-li front, no és el tractament que rep en l’estudi d’impacte ambiental del projecte per modernitzar el canal d’Urgell l’amenaça del musclo zebra, una espècie invasora que fa anys que afecta basses i canonades del sistema i la presència del qual ha causat danys notables en xarxes de reg modernitzades de la conca de l’Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha confirmat aquesta setmana la presència del mol·lusc en tots els grans embassaments de Lleida, informa E.B.