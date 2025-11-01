GASTRONOMIA
Tastos d’oli entre molins a partir del dia 8
Les cooperatives de Juncosa, el Soleràs, la Granadella i el Molí de Cuadrat Valley de l’Albagés, i els restaurants L’Espurna, L’Arrosseria No Rules, Saroa i Cal Xirricló, respectivament, acolliran tots els dissabtes de novembre l’experiència Entre Molins per promocionar l’oli. Oferiran visites guiades als molins, tastos d’oli i un dinar degustació per 80 euros. Els molins pararan mentre es dina. El menú degustació constarà de tres aperitius, un plat principal i postres. Les places per a cada un dels quatre dinars seran limitades a trenta comensals i serà necessària la reserva prèvia a través dels mateixos restaurants i cooperatives. El preu és de 80 euros per comensal i començarà les 12.00 del migdia.