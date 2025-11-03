Tres detinguts per tràfic de drogues des d'un pis de Mollerussa
Els Mossos d'Esquadra van intervenir 260 grams de cocaïna, metamfetamina i 4.970 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres tres homes de 26, 28 i 55 anys acusats de traficar amb drogues des del seu pis a Mollerussa. Segons la policia, la detenció és el resultat d'una investigació iniciada a finals del mes d'abril de l'any passat, després de tenir coneixement que un home es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents des del seu domicili a la capital del Pla d'Urgell. Els indicis de la policia és que el sospitós podria distribuir cocaïna per les rodalies del seu domicili a consumidors habituals de la comarca
Davant d'aquesta informació, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mollerussa van iniciar diversos dispositius de seguiment al sospitós, un home amb nombrosos antecedents per salut pública i altres delictes, fet que va complicar la investigació davant la seva perícia i coneixements a l'hora d'evitar els seguiments. L'investigat canviava de domicili per dificultar els seguiments i viatjava sovint al seu país d’origen on té fixada la seva residència, venint a Mollerussa durant curtes temporades per reunir diners traficant i tornar a casa seua.
Els dispositius de seguiment fets van permetre als Mossos constatar que l’investigat realitzava les transaccions de droga en llocs propers al seu domicili després de contactar amb els compradors, als quals els venia dosis de cocaïna per l'autoconsum.
Finalment, el passat dissabte la policia va fer una entrada i perquisició al domicili del sospitós, ubicat a l’avinguda Catalunya de Mollerussa, on es van detenir tres persones i es van intervenir 260 grams de cocaïna, 23’84 grams de metamfetamina, 4.970 euros en moneda fraccionada, tres bàscules de precisió, estris per manipular la droga en dosis per l’autoconsum, un esprai de pebre i un punyal. Amb aquestes detencions, els Mossos donen per desmantellat "un important punt de venda de cocaïna del Pla d’Urgell".
Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Mollerussa, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. L’altre detingut, amb antecedents, va passar aquest diumenge a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.