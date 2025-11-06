DESASTRES
Una empresa de Castelldans ‘recupera’ arxius d’Algemesí afectats per la dana
Han treballat quatre mesos en la desinfecció i la neteja de 291 caixes de documents
Una empresa de Castelldans ha estat treballant des del mes de juliol en el procés de desinfecció i neteja de documentació procedent de l’Arxiu Municipal d’Algemesí, València, afectat per la dana de fa un any. En total, són 291 caixes de papers de les quals han pogut recuperar el 85%. La gran majoria tornaran demà a casa.
Com si fos l’ofici de cirurgià, l’empresa GIR Controls de Castelldans ha estat els últims quatre mesos treballant en la desinfecció, neteja i estabilització de 291 caixes de documentació procedent de l’Arxiu Municipal d’Algemesí, afectat per la dana. Amb gruixos de fang de fins a dos centímetres, han pogut recuperar el 85 per cent dels documents, que viatjaran demà al seu lloc d’origen. Així ho van explicar ahir a SEGRE Ricard Galofré, administrador i gerent de l’empresa, al costat d’Inabel Felipe, cap comercial i tècnica. L’encàrrec procedeix del ministeri de Cultura, amb la intervenció de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració.
“De vegades no som conscients del que és un arxiu, però són dades imprescindibles per al dia a dia com herències, llicències d’obres, documentació de cementiris, plans o acotaments de finques”, va destacar Galofré, que va afegir que molts tràmits s’han vist paralitzats al no poder comptar amb aquests documents.
El treball ha estat dur, full per full, fins i tot amb alguns papers encara humits un any després. “El fang ha fet de barrera i no deixa sortir l’aigua”, van remarcar. L’equip, que també ha contractat restauradores, ha portat a terme un procés de desinfecció, neteja i estabilització d’aquest fons documental afectat per microorganismes. Per a l’assecatge, per exemple, van utilitzar una cambra en la qual els papers van estar un mes. També amb altres mètodes més “rudimentaris” però eficaços, com oueres, amb paper absorbent, que permet el pas de l’aire.
“Aquí no es restaura, el que garantim és que no es deteriori més. De fet, la nostra recomanació és que es digitalitzin aquests documents”, van explicar en aquest sentit.
A banda de tornar el material tractat, faran un procés de desinfecció de les instal·lacions on es dipositarà per garantir al 100% l’eficàcia del tractament. També s’han desplaçat in situ a les localitats afectades, com Algemesí o Massanassa. “Si no ho has viscut, no t’ho creus. Molts arxius estan en plantes baixes, de manera que van ser el primer a inundar-se”, van recordar.