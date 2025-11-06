L’ajuntament plantarà més arbres per guanyar ombres
La proposta per plantar més arbres a la zona urbana del poble i millorar les zones d’ombra ha estat la guanyadora en les votacions dels pressupostos participatius d’aquest any de l’ajuntament de Benavent de Segrià. El pressupost és de 20.000 euros i podrà finançar més actuacions, fins que s’esgoti. A la proposta guanyadora va seguir la renovació d’equipaments del parc infantil del Col·legi Sant Joan o instal·lar un gimnàs de força a l’aire lliure.