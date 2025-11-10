El Paupaterres tanca l’edició més ‘complicada’ anunciant la seua continuïtat
El festival Paupaterres de Tàrrega va posar ahir el colofó a la 27 edició amb un emotiu acte al celler Analec de Nalec. “Més enllà de clausurar oficialment el festival, la cita va servir també com a mostra d’agraïment a tots els voluntaris i persones implicades en l’organització, i aquest any es va obrir al públic en reconeixement al suport rebut en un exercici especialment complicat pels efectes del temporal”, va detallar Eva Balcells, codirectora del Paupaterres. L’acte va comptar amb l’actuació de la narradora oral Patrícia McGill i de la cantautora basca Itsasgorak, i es va completar amb una degustació de vins del celler Analec i un vermut popular. L’acte, marcat per la proximitat, també va servir per reforçar els llaços entre organització, voluntaris i públic.
Després d’un any difícil a causa de la cancel·lació de la jornada principal del 12 de juliol pel temporal, que va provocar pèrdues rellevants, Balcells va confirmar que el festival tindrà continuïtat el 2026 i que ja es treballa en la programació de la 28 edició.
Val a recordar que al setembre es va celebrar un concert solidari a Cal Trepat per ajudar a compensar part de les pèrdues, una cita que va reunir més de 3.000 persones i va comptar amb l’actuació d’Els Pets.