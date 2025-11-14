Espadaler confia que es compliran els calendaris d'aplicació de la llei d'eficiència judicial
El conseller assegura que a Catalunya hi ha molta "predisposició i implicació", tot i ser un procés "complex"
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confia que es compliran els calendaris d'aplicació de la llei d'eficiència judicial després que jutges degans de ciutats de tot l'Estat hagin demanat endarrerir la tercera fase per diverses disfuncions. Espadaler ha dit que estan "plenament implicats" en l'aplicació d'aquesta llei, que ha admès que és "complexa" i que suposa un "canvi de paradigma" amb l'objectiu "que la justícia sigui més àgil i eficient". El conseller ha dit que la tercera fase està destinada als partits judicials més grans i això suposa un "canvi complex", però es mostra convençut que es complirà el termini de l'1 de gener de 2026 i ha agraït que a Catalunya hi ha "molta predisposició i implicació".
Espadaler ha fet aquestes declaracions a Solsona durant una visita a l'Ajuntament de la ciutat i abans de traslladar-se a al Tribunal d'Instància del municipi. El titular de Justícia ha dit que la llei 1/2025 d'eficiència judicial "canvia profundament el paradigma". L'objectiu final d'aquesta llei, ha assegurat el conseller, és que la justícia "sigui més àgil i eficient" i això es farà amb canvis organitzatius com ara que "els tribunals ja no funcionaran amb jutges com a compartiments estancs, sinó amb tribunals d'instància". A més, ha apuntat, també s'introdueix com a requisit que abans de posar un plet judicial s'haurà de fer un intent de mediació. "Això també és un canvi de filosofia que persegueix anar més per la via dels acords negociats que per la via dels plets", ha apuntat.